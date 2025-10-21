گڑھاموڑ احساس پروگرام سنٹر ایک ہفتہ بعد بھی بند
مستحق خواتین روزانہ خالی ہاتھ واپس، عملہ و مشینری نہ ہونے کا انکشاف
گڑھاموڑ (نامہ نگار) انتظامیہ کی نااہلی کے باعث گڑھاموڑ احساس پروگرام سنٹر تاحال چالو نہ ہو سکا، مستحق خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ گورنمنٹ ہائی سکول چک 88 ڈبلیو بی میں احساس سنٹر قائم کرنے کا حکم نامہ جاری ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا مگر سنٹر پر کام شروع نہ ہو سکا۔ گڑھاموڑ اور گردونواح سے سینکڑوں خواتین صبح سے شام تک دھکے کھا کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بی ایس پی عاصم نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ عملہ اور مشینری کی کمی کے باعث سنٹر فی الحال فعال نہیں ہو سکا۔ اہلِ علاقہ نے ڈی سی وہاڑی سے فوری نوٹس لینے ، سنٹر فعال کرانے اور خواتین کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔