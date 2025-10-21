صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنظیم مغلیہ کا اجلاس، فلاحی منصوبوں کے فروغ پر اتفاق

  • ملتان
تنظیم مغلیہ کا اجلاس، فلاحی منصوبوں کے فروغ پر اتفاق

اجلاس میں تنظیم کے آئندہ کے لائحہ عمل اور نئے آئین پر غور کیا گیا

وہاڑی (خبرنگار ) تنظیم مغلیہ وہاڑی کا ماہانہ اجلاس عبدالجبار مغل کی رہائش گاہ پر صدر تنظیم امتیاز مغل کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں نائب صدر عبدالجبار مغل کے والد حاجی محمد انور مغل مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور ان کی سماجی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ چیف آرگنائزر مرزا امجد حسین انجم نے مرحوم کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ اجلاس میں تنظیم کے آئندہ لائحہ عمل اور نئے آئین پر غور کیا گیا۔ شرکاء نے برادری کے اتحاد، تعلیم اور فلاحی منصوبوں کے فروغ پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں اعجاز حسین مغل ایڈوکیٹ، شہزاد احمد مغل، جعفر حسین مغل، ڈاکٹر فیصل انجم مغل سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔

 

