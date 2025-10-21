وہاڑی : ڈکیتی کی4وارداتیں، شہری خوف کا شکار
موٹر سائیکل سوار خاتون ،کار سوار ، سیلز مین،ریڑھی بان لٹ گئے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) شہر اور نواحی علاقوں میں ڈکیتی کی چار وارداتوں نے شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ تفصیل کے مطابق اقبال روڈ کے رہائشی اقبال بوٹا اپنی کار پر دوست کے پاس جا رہا تھا کہ خانیوال روڈ 13 ڈبلیو بی پر دو موٹر سائیکل سواروں نے گن پوائنٹ پر روک کر تین لیپ ٹاپ، قیمتی موبائل فون، 20 ہزار روپے نقد، اے ٹی ایم کارڈ اور گاڑی کی چابی چھین لی۔ دوسرے واقعے میں اقبال ٹاؤن کا رہائشی شہزاد احمد، جو سگریٹ سیلز مین تھا، کو 12 ڈبلیو بی کے قریب دو ڈاکوؤں نے روک کر 51 ہزار روپے نقد اور دو موبائل فون چھین لیے ۔ تیسری واردات میں چک نمبر 13 ڈبلیو بی کا ریڑھی بان شبیر احمد خانیوال روڈ پر غلہ گودام کے قریب لوٹ لیا گیا، ڈاکوؤں نے ساڑھے 24 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ چوتھی واردات جناح روڈ پر پیش آئی جہاں موٹر سائیکل سوار نوجوان خاتون سکول ٹیچر کا پرس چھین کر فرار ہوگیا۔ پولیس نے تھانہ صدر میں تین اور تھانہ دانیوال میں ایک مقدمہ درج کر لیا تاہم کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ؔ شہریوں نے مسلسل بڑھتی ڈکیتیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے پولیس کے بعد ڈاکو سی سی ٹی وی کے خوف سے بھی آزاد ہوگئے ہیں۔