میپکو کا آپریشن، 23بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے
14 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد، مقدمات کے لیے درخواستیں ارسال
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی سٹی سب ڈویژن ہارون آباد کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 23 افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ آپریشن کے دوران ٹیموں نے بڑی مقدار میں بجلی چوری بے نقاب کی۔ایکسین ہارون آباد ڈویژن ناصر محمود اور ایس ڈی او محمد اختر کی نگرانی میں ٹیموں نے پولیس کے ہمراہ فتح پور، کھنڈر والی اور چک لبھ سبگھ کے علاقوں میں چیکنگ کی۔ دورانِ کارروائی میٹر ٹمپرنگ، باڈی میں سوراخ اور ریورسنگ کے ذریعے بجلی چوری کرنے والے صارفین کو پکڑا گیا۔ترجمان میپکو کے مطابق تمام ملزمان پر مجموعی طور پر 14 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔