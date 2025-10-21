صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا آپریشن، 23بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

  • ملتان
میپکو کا آپریشن، 23بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

14 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد، مقدمات کے لیے درخواستیں ارسال

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی سٹی سب ڈویژن ہارون آباد کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 23 افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ آپریشن کے دوران ٹیموں نے بڑی مقدار میں بجلی چوری بے نقاب کی۔ایکسین ہارون آباد ڈویژن ناصر محمود اور ایس ڈی او محمد اختر کی نگرانی میں ٹیموں نے پولیس کے ہمراہ فتح پور، کھنڈر والی اور چک لبھ سبگھ کے علاقوں میں چیکنگ کی۔ دورانِ کارروائی میٹر ٹمپرنگ، باڈی میں سوراخ اور ریورسنگ کے ذریعے بجلی چوری کرنے والے صارفین کو پکڑا گیا۔ترجمان میپکو کے مطابق تمام ملزمان پر مجموعی طور پر 14 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دوسال میں300 کلومیٹر سڑکیں تعمیر ، شجرکاری نظر انداز

اپنی چھت ،اپنا گھر پروگرام سکروٹنی تیز کرنے کی ہدایت

ایل ڈی اے :تجاوزات کیخلاف کارروائی کا نیا مرحلہ شروع کرنیکا فیصلہ

درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکی ہدایت

بچوں کا تحفظ، ترمیمی بل منظور

لیسکو میں دو خواتین افسروں کی ترقی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس