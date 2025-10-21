تمام سکولوں میں قومی پرچم لہرانا اور روزانہ صفائی لازمی قرار
سرپرائز وزٹ، ریکارڈ درستگی، گروپ سٹڈی اور تعلیمی معیار بہتر بنانے کی ہدایات
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ تعلیم نے تمام سرکاری سکولوں میں قومی پرچم لہرانا لازمی قرار دے دیا ہے ۔ اس سلسلے میں جاری احکامات کے مطابق سکولوں میں روزانہ صفائی کی رپورٹ ارسال کرنا، ریکارڈ درست رکھنا اور تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام ہائی سکولوں کے ہیڈماسٹرز اور اے ای اوز سکولوں کے باقاعدہ سرپرائز وزٹ کریں تاکہ صفائی ستھرائی کے نظام کو یقینی بنایا جا سکے ۔ واش رومز صاف اور قابلِ استعمال حالت میں ہوں جبکہ تمام سرکاری ڈاک اور ریکارڈ درست اور مستند رکھا جائے ۔مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی غلط معلومات یا غیر مستند ریکارڈ ناقابلِ قبول ہوگا۔ سکولوں میں جماعت ششم تا ہشتم تک گروپ سٹڈی کا نظام شروع کیا جائے تاکہ کمزور طلبہ کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہو سکے ۔احکامات میں اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طلبہ کی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں جبکہ چپڑاسی صفائی ستھرائی کے نظام کو یقینی بنائیں۔ محکمہ تعلیم نے واضح کیا ہے کہ غفلت یا کوتاہی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔