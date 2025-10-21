3ڈیری یونٹس کا معائنہ ، 2 ہزار 160 کلو ملاوٹی کریم تلف
سنگین خلاف ورزیوں پر مالکان کیخلاف مقدمات درج،مزید کارروائی جاری
ملتان (لیڈی رپورٹر)ڈیری مصنوعات میں ملاوٹ کرنے والوں کیخلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تابڑ توڑ کارروائیاں، ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز عامر افتخار کی سربراہی میں 3 ڈیری مینوفیکچرنگ یونٹس کی انسپکشن، 2 ہزار 160 کلو ملاوٹی ڈیری کریم تلف کردی، گئی، سنگین خلاف ورزیوں پر مالکان کیخلاف مقدمات درج۔تفصیلات کے مطابق ملتان میں محلہ خادم آباد خانیوال روڈ، سیتل ماڑی پل نو بہار نہر اور بہاولپور روڈ پر ایچ بی ایل بنک کے قریب ڈیری مصنوعات بنانے والے یونٹس کو چیک کیا گیا، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر غیر معیاری ڈیری مصنوعات تیار کرنے والوں کیخلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ، لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق ڈیری مصنوعات میں ویجیٹبل آئل اور ممنوعہ اجزاء کی ملاوٹ پائی گئی۔قدرتی غذائیت کم ہونے اور ملاوٹ ثابت ہونے پر غیر معیاری خوراک موقع پر تلف کردی گئی۔