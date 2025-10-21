وہاڑی : چوری کی 12 وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کا نقصان
فیکٹری کے گودام سے 10 من تل، 2 کوائل تار اور دیگر سامان چوری
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) تھانہ صدر اور تھانہ لڈن کی حدود میں چوری کی 12 مختلف وارداتوں میں کسانوں اور محنت کشوں کو لاکھوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تفصیل کے مطابق تھانہ صدر کی حدود میں بھٹہ 27 ڈبلیو بی پر سابق ایم پی اے کے بھائی چودھری شعیب اکرام کی فیکٹری کے گودام سے ملازمین محمد صفدر، نذیر احمد ٹاوری اور ان کے نامعلوم ساتھی نے 10 من تل، دو کوائل تار اور دیگر سامان چوری کرلیا۔ چک نمبر 33 ڈبلیو بی میں منظور پڑھیار کے گھر سے پیتل کی دیگ، 23 ڈبلیو بی میں دو سولر پلیٹس، 13 ڈبلیو بی میں دو بکریاں، پپلی اڈہ میں میڈیکل سٹور سے نقدی، موبائل فون، ایل سی ڈی اور ادویات جبکہ خٹک کالونی میں سوئے شخص کی جیب سے نقد رقم اور موبائل فون اڑا لیے گئے ۔ اسی طرح زرعی ادویات کی دکان سے لاکھوں روپے مالیت کے بیج اور نقدی بھی چوری کر لی گئی۔ تھانہ لڈن کی حدود میں بھی تین وارداتیں ہوئیں، جہاں موٹر سائیکلیں، نقدی اور دکانوں سے قیمتی سامان چوری کیا گیا۔ پولیس نے تھانہ صدر میں 9 اور لڈن میں 3 مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے ۔