سکندر آباد:بورڈ میں پوزیشن لینے والے طالب علم کے اعزاز میں تقریب
سکندرآباد (نامہ نگار ) ملتان بورڈ کے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں سکندرآباد کے طالب علم حافظ احمد اقبال نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ان کے اعزاز میں سیاسی و سماجی رہنما راؤ بلال عبید نے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔۔۔
راؤ بلال عبید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل ملک کا حقیقی سرمایہ ہے ، اس موقع پر پوزیشن ہولڈر حافظ احمد اقبال نے کہا کہ میری کامیابی والدین کی دعائوں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے ، ۔ راؤ بلال عبید نے احمد اقبال کو تقریباً 70 ہزار روپے مالیت کا سولر سسٹم انعام کے طور پر دیا۔ تقریب میں راؤ محمد جمال، اکرم چشتی، ابو موسیٰ، ظہور احمد، عباد خان، عبد الواحد خان، شاہد خلیل احمد، راؤ جاوید، ساجد احمد و دیگر معززین نے شرکت کی۔