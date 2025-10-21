ضلعی انتظامیہ اینٹی سموگ سرگرمیوں کیلئے الرٹ ہو گئی
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کا متعلقہ محکموں کو کارروائیاں تیز کرنے کا حکم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ائیر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہونے پر ضلعی انتظامیہ خانیوال الرٹ ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے تمام محکموں کو اینٹی سموگ سرگرمیاں تیز اور مؤثر بنانے کی ہدایت دے دی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سرفراز انجم، زراعت، ویسٹ مینجمنٹ، لوکل گورنمنٹس، ٹرانسپورٹ، ٹریفک پولیس، ہائی ویز، بلڈنگز اور صحت کے افسران نے شرکت کی۔ ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے کہا کہ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، کسانوں کو سپرسیڈر کے استعمال سے متعلق آگاہی دی جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ریت کی ٹرالیوں کو بغیر ڈھانپے شہر میں داخل ہونے نہ دیا جائے ، تعمیراتی مواد کو ڈھانپا جائے ، جبکہ باربی کیو پوائنٹس پر حکومت کی ہدایات پر سختی سے عمل کرایا جائے ۔ سکولوں میں زیرو پیریڈز اور ماسک کی پابندی لازمی قرار دی گئی۔