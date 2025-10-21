بیوٹیفکیشن پلان:شہر کی خوبصورتی کیلئے مہم تیز
شہر اولیاء کو سرسبز اور خوشنما بنانے کیلئے مربوط حکمتِ عملی کے تحت گملے رکھنے اورپھولدار پودے لگانے کا فیصلہ،ہائیکورٹ روڈ سمیت مختلف مقامات پر پودے لگانے کا کام مکمل گرین بیلٹس، پارکوں اور چوکوں کی صفائی ستھرائی، گھاس کی تراش خراش، پودوں کی باقاعدہ آبیاری اور دیکھ بھال کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل ،ہنگامی بنیادوں پر کام جاری
ملتان (وقائع نگار خصوصی)پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی (پی ایچ اے )ملتان نے شہر کو مزید خوبصورت، سرسبز اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک بنانے کے لیے بیوٹیفکیشن اور شجرکاری کے نئے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے ۔ اس سلسلے میں مختلف شاہراہوں، چوکوں، اور سرکاری دفاتر کے اطراف میں گملے رکھنے اور پودے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔شہر کی خوبصورتی کیلئے نئی مہم کے تحت ہائیکورٹ روڈ، کچہری چوک، ممتاز آباد، بوہڑ گیٹ، اور چوک کمہاراں والا سمیت متعدد مقامات پر رنگ برنگے پلانٹرز نصب کر کے ان میں پھولدار اور سایہ دار پودے لگائے جا چکے ہیں
جو شہریوں کو خوشگوار اور دلکش منظر فراہم کر رہے ہیں۔اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے کریم بخش نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نوا شریف کے ویژن اور کمشنر ملتان کی خصوصی ہدایات پر شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایچ اے کا مقصد نہ صرف شہر کو دیدہ زیب بنانا ہے بلکہ شہریوں کو ایک صحت مند اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا بھی ترجیحات میں شامل ہے ۔ ڈی جی پی ایچ اے کے مطابق شجرکاری مہم کے ساتھ ساتھ گملے رکھنے ، پودے لگانے ، اور پارکوں کی تزئین و آرائش کے کام کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ ملتان کو ایک ماڈل گرین سٹی بنایا جا سکے ۔
انہوں نے مزید بتایا کہ شہر کی گرین بیلٹس، پارکوں، روڈ ڈیوائیڈرز کی خوبصورتی کے لیے مربوط حکمتِ عملی کے تحت بیوٹیفکیشن پلان پر عمل جاری ہے ۔ صفائی ستھرائی، گھاس کی تراش خراش، پودوں کی باقاعدہ آبیاری اور دیکھ بھال کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہی ہے ۔ڈی جی پی ایچ اے نے بتایا کہ شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان منصوبوں میں اپنا کردار ادا کریں، پودے نہ توڑیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ پی ایچ اے مستقبل قریب میں مزید 2 ہزار پلانٹرز نصب کرنے ، ہزاروں نئے پودے لگانے اور پارکوں کی بہتری کے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے تعاون سے ہی ملتان کو سرسبز، خوشنما اور ماحولیاتی لحاظ سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔