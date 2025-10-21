انسداد سموگ کیلئے زیروٹالرنس فوری اور مئوثر اقدامات کا الٹی میٹم
کوڑا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات جلانے پر مکمل پابندی پر سختی سے عملدرآمد یقینی ،دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کی جائے ، ڈپٹی کمشنر ،شہریوں سے مکمل تعاون کی اپیل
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ضلعی انتظامیہ ملتان نے سموگ کے تدارک کے لیے بھرپور اور منظم مہم کا آغاز ، تمام ضلعی محکموں کو فوری اور موثراقدامات اٹھانے کا الٹی میٹم۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کی زیر صدارت انسداد سموگ کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہریوں کی صحت اور صاف ماحول کی بحالی ضلعی انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے ،سموگ کے خاتمہ کیلئے پیشگی اقدامات ناگزیر ہیں، تمام متعلقہ محکمے فوری اور مؤثر اقدامات یقینی بنائیں۔
انہوں نے واسا اور میونسپل کارپوریشن کو ہدایت کی کہ شہر کی مرکزی شاہراہوں، چوکوں اور گرد آلود علاقوں میں روزانہ بنیادوں پر واٹر چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ فضاء میں گرد و غبار اور مٹی کے ذرات کی مقدار کم ہو سکے ، سڑکوں پر پھیلے ہوئے تعمیراتی میٹریل، اینٹوں، سیمنٹ اور ریت کو ڈھانپ کر رکھنے کے احکامات پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ، جن ٹھیکیداروں یا دکانداروں نے میٹریل کھلا چھوڑ رکھا ہے ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے ۔
اسی طرح مٹی، بجری اور ریت لے جانے والی غیر محفوظ ٹرالیوں کو بند کیا جائے اور ان کے مالکان کو جرمانے کیے جائیں۔ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے مزید کہا کہ سموگ کی بڑی وجوہات میں سے ایک گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں ہے ، ٹریفک پولیس اور انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، ویگنوں، بسوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے ۔ ای فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں کو سڑک پر آنے کی اجازت نہ دی جائے ۔انہوں نے متعلقہ افسروں کو یہ بھی تاکید کی کہ شہر اور دیہی علاقوں میں کوڑا کرکٹ یا فصلوں کی باقیات جلانے پر مکمل پابندی پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے ۔ ایسے کسانوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سموگ کے سدباب کے لیے عوامی تعاون انتہائی ضروری ہے ۔ شہری فیکٹریوں اور ورکشاپس میں ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کی اطلاع انتظامیہ کو دیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ میں سموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ نئی نسل ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت کو سمجھے ۔ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے واضح کیا کہ سموگ کے خلاف یہ مہم صرف انتظامیہ کی نہیں بلکہ عوامی صحت کے تحفظ کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ شہرِ اولیاء کا فضائی معیار بہتر ہو، پولیوشن انڈیکس معمول پر آئے اور شہری صاف ستھرا ماحول میں سانس لے سکیں۔