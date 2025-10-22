میپکو :بجلی چوروں ، نادہندگان کیخلاف بڑے پیمانے پر آپریشن
31 لاکھ روپے واجبات وصول، ٹرانسفارمرز و میٹرز منقطع کردیئے گئے
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے خانیوال، خانپور اور بہاولنگر ریجن میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا، جس کے دوران 45 لاکھ روپے سے زائد واجبات کی عدم ادائیگی پر 6 ٹرانسفارمرز اور 24 میٹرز اُتار لئے گئے جبکہ 31 لاکھ روپے سے زائد واجبات موقع پر وصول کر لئے گئے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو خانیوال سرکل مشتاق احمد اُٹھنگل، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل نصراللہ ناصر اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں کچا کھوہ سب ڈویژن میں کارروائیاں کی گئیں۔ ایکسین ریحان علی چوہان اور ایس ڈی او عمران خان کی سربراہی میں ٹیموں نے چک 19/9-R، حمزہ چوک اور چک 30/10-R میں 25 صارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔رحیم یار خان سرکل میں ایس ای عبدالحفیظ بھٹی اور رینجرز کی نگرانی میں کارروائی کے دوران 6 زرعی صارفین کے کنکشنز منقطع کر کے 25 لاکھ روپے سے زائد واجبات کی وصولی کی گئی۔بہاولنگر سرکل میں ایس ای خالد حسین سیال کی نگرانی میں مدرسہ سب ڈویژن کے 45 سے زائد ڈیفالٹرز سے 29 لاکھ 42 ہزار روپے وصول کئے گئے جبکہ 3 ڈیفالٹرز کے میٹرز واجبات ادا نہ کرنے پر اُتار لئے گئے ۔میپکو ترجمان کے مطابق بجلی چوری کے خاتمے اور بقایاجات کی وصولی کے لئے بلاامتیاز آپریشن جاری رہے گا۔