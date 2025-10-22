میپکو بہاولنگر میں جدید کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کا افتتاح
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو بہاولنگر سرکل خالد حسین سیال نے کہا ہے کہ کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر عوامی خدمت کے ایک نئے دور کا آغاز ہے ، جس کا مقصد صارفین کو باعزت، شفاف اور مؤثر سہولیات فراہم کرنا ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ سنٹر میں صارفین کی شکایات کے فوری اندراج اور ازالے کے لئے جدید کمپیوٹرائزڈ سسٹم فعال کیا گیا ہے ، جہاں تربیت یافتہ عملہ ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات فراہم کر رہا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ بلوں کی درستگی، نئے کنکشن کے اجرا، لوڈ مینجمنٹ، بجلی فراہمی سے متعلق درخواستوں اور دیگر عوامی خدمات کے لئے مکمل سہولت مہیا کی گئی ہے ۔ خالد حسین سیال نے ڈپٹی کمرشل منیجر کے ہمراہ بہاولنگر میں نئے قائم ہونے والے سنٹر کا دورہ کیا اور سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔