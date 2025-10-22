پنجاب میں سکول سہولیات کے لئے ہیلپ لائن کا اجرا
اساتذہ و شہری اب مسائل کی اطلاع ایجوکیشن ہیلپ لائن پر دے سکیں گے
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے صوبے کے سرکاری سکولوں میں بنیادی سہولیات کی کمی اور ڈسپلن سے متعلق شکایات کے لئے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ایسے سکولوں کا ڈیٹا مکمل کر لیا ہے جہاں کلاس رومز، پینے کے صاف پانی، ٹوائلٹس یا باؤنڈری والز کی سہولت موجود نہیں۔اس اقدام کا مقصد صوبے بھر کے سکولوں میں 100 فیصد بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہے ۔ شہریوں اور اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسے سکولوں کی نشاندہی کریں جہاں سہولیات کی کمی برقرار ہے ۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ حکام فوری کارروائی کریں گے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق ہیلپ لائن پر موصول شکایات کا فوری نوٹس لیا جائے گا تاکہ ہر سکول کو مکمل تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔