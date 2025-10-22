سی پی ایس پی ملتان سینٹر میں بے ضابطگیوں کا انکشاف
ملتان(لیڈی رپورٹر)کالج آف فزیشن اینڈ سرجنز ملتان سینٹر انتظامی بے ضابطگیوں کے باعث تنازعات کا شکار ہو گیا۔ مرکزی عہدیداروں نے مبینہ طور پر من پسند ریجنل ڈائریکٹر کو تحفظ دینے کے لئے اصولی موقف رکھنے والے ڈپٹی جوائنٹ کنٹرولر ڈاکٹر سجاد مسعود کو عہدے سے ہٹا دیا۔۔۔
جس پر انہوں نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ڈاکٹر سجاد مسعود، جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی و ہسپتال میں سینئر گائناکالوجسٹ بھی ہیں، نے بتایا کہ انہوں نے سی پی ایس پی کے صدر اور دیگر اعلیٰ حکام سے تحریری طور پر فیصلے کی وضاحت مانگی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ ان کے مطابق ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام مجتبیٰ نے اپریل 2025 میں زبانی طور پر ان کے فرائض روک دیئے ، جس کا تحریری نوٹس بعد میں جاری کیا گیا۔ڈاکٹر سجاد کے مطابق یہ کارروائی 26 فروری 2025 کے امتحانی واقعے کے پس منظر میں کی گئی، جب دو طلبا کی مبینہ خلاف ورزی پر انکوائری شروع کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس روز ریجنل ڈائریکٹر ملک سے باہر تھے جبکہ وہ خود طلبا کو مشکوک حرکات سے روکنے میں مصروف تھے ۔ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام مجتبیٰ کے مطابق واقعے میں ملوث طلبا کو سزا دی گئی اور آئندہ چھ ماہ کے لئے امتحان میں بیٹھنے سے روک دیا گیا۔ تاہم ناقدین کے مطابق کارروائی غیر شفاف رہی اور سینٹر کے اندرونی معاملات میں پسند و ناپسند کا عنصر نمایاں دکھائی دیتا ہے ۔