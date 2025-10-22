صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری کالجز کے طلبہ کیلئے نئی ہدایات جاری کردی گئیں

  • ملتان
سرکاری کالجز کے طلبہ کیلئے نئی ہدایات جاری کردی گئیں

دو مضامین میں فیل طلبہ کے داخلے منسوخ، غیر حاضری پر جرمانے عائد

ملتان (خصوصی رپورٹر)ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے سرکاری کالجز کے طلبہ کے لئے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق دو یا زائد مضامین میں ایف گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ کے داخلے امتحانی بورڈ کو نہیں بھیجے جائیں گے ۔امتحانات میں غیر حاضری کی صورت میں فی پرچہ 200 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ ماہانہ ٹیسٹ میں غیر حاضری پر فی پرچہ 100 روپے جرمانہ مقرر کیا گیا ہے ۔ محکمہ تعلیم نے واضح کیا ہے کہ بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ امتحان سے غیر حاضری کی صورت میں طالب علم کو فیل تصور کیا جائے گا۔مزید برآں، صوبے کے تمام سرکاری کالجز میں ماہانہ، دسمبر اور پری بورڈ امتحانات میں شرکت لازمی قرار دی گئی ہے تاکہ تعلیمی نظم و ضبط بہتر بنایا جا سکے اور طلبہ کی مستقل کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے ۔

 

