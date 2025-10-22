صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے نوسربازی اور جعلسازی کے دو مقدمات درج کر لئے

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے نوسربازی اور دھوکہ دہی کے دو علیحدہ واقعات میں دو افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔ بی زیڈ تھانہ پولیس کو مظفر نے اطلاع دی کہ وہ موٹرسائیکل پر گھر جا رہا تھا کہ۔۔۔

 قذافی چوک کے قریب نامعلوم شخص نے باتوں میں الجھا کر نقدی اور موبائل فون چھین لیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔دوسری جانب صدر پولیس کو غلام رسول نے بتایا کہ ملزم خالد نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جعلی کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ عدالت کے ریڈر نے ویری فکیشن کے دوران اسے بوگس قرار دیا۔ 

 

