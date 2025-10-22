صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کے مختلف علاقوں میں دو روزہ بجلی بندش کا شیڈول

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)ریجن کے زیر انتظام علاقوں میں کریش مینٹی نینس پروگرام، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ضروری مرمت کے باعث بجلی کی فراہمی 22 اور 23 اکتوبر کو مختلف اوقات میں معطل رہے گی۔۔۔

ترجمان میپکو کے مطابق 22 اکتوبر کو ملتان سرکل کے 11 کے وی ڈی ایچ اے ، سی او ایس لیب، بُچ ولاز 1، 2، عمر فاروق، عسکریہ 3، میٹرو کیش اینڈ کیری، فیض آباد، صادق آباد، بُچ ولاز اور آئی ایس پی فیڈرز پر صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ اسی طرح 23 اکتوبر کو 11 کے وی کریم آباد، شاہ موسیٰ، ٹھٹھہ گھلاواں، راواں، ناگ شاہ، سانگی اور ایس ٹی ایم فیڈرز پر صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک بجلی معطل رہے گی۔

 

