زکریا یونیورسٹی کے پانچ شعبوں کے چیئرمین تبدیل

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر ڈاکٹر زبیر اقبال نے پانچ ڈیپارٹمنٹس کے چیئرمینوں کی مدت پوری ہونے پر اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے نئے چیئرمین اور ڈائریکٹر تعینات کردیئے ہیں۔۔۔

جاری نوٹیفکیشن کے مطابق فزکس ڈیپارٹمنٹ کے نئے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر نعیم انجم ہوں گے ، جبکہ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز (آئی ایم ایس) کے ڈائریکٹر کے طور پر ڈاکٹر نعمان عباسی کو تعینات کیا گیا ہے ۔ فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی چیئرمین شپ پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض کے سپرد کی گئی ہے ۔اسی طرح انیمل فوڈ پروڈکٹ ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ کی ذمہ داری ڈاکٹر ماجد حسین کو سونپی گئی ہے جبکہ شعبہ ہیومن نیوٹریشن کی چیئرمین شپ ڈاکٹر افضل کے حوالے کر دی گئی ہے ۔ترجمان یونیورسٹی کے مطابق تمام نئے چیئرمینز اپنی ذمہ داریاں فوری طور پر سنبھالیں گے ۔ وائس چانسلر نے امید ظاہر کی ہے کہ نئے سربراہان تدریسی و تحقیقی معیار میں بہتری کے لئے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔

 

