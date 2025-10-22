سرکاری نرخ ،پورے وزن کیساتھ چکن فروخت کرنیکی وارننگ
کارروائی ہوئی تو دکاندار کا دفاع نہیں کیا جائے گا، پولٹری ایسوسی ایشن کا فیصلہ
مظفرگڑھ(نامہ نگار،سٹی رپورٹر)پولٹری ایسوسی ایشن کی ضلعی تنظیم نے چکن فروش دکانداروں کی جانب سے شہریوں کو سرکاری نرخ پر گوشت فراہم نہ کیے جانے اور وزن پورا نہ ہونے کی شکایات کا نوٹس لے لیا۔تفصیلات کیمطابق پولٹری ایسوسی ایشن کا اجلاس ضلعی صدر شیخ شان اختر کی صدارت میں تنظیم کے دفتر میں ہوا جس میں شیخ حبیب،محمد سعید،محمد آصف،سنی شیخ،بلال بھٹہ و دیگر عہدیداروں اور مرغی فروش دکانداروں نے شرکت کی۔ضلعی صدر پولٹری ایسوسی ایشن شیخ شان اختر کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ اور شہریوں کو شکایات ہیں کہ شہر میں مرغی کا گوشت سرکاری نرخ کیمطابق فروخت نہیں کیا جارہا اور گوشت کے وزن میں کمی کے حوالے سے شہریوں کی شکایات کا ازالہ بھی کیا جانا ضروری ہے ، تمام مرغی فروش اب سرکاری نرخ اور پورے وزن کیساتھ مرغی کے گوشت کی فروخت یقینی بنائیں گے اور اگر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر کسی مرغی فروش کیخلاف ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو تنظیم اس مرغی فروش کا کوئی دفاع نہیں کرے گی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر مرغی فروش دکاندار اپنی دکانوں کے باہر پینافلکس لگوائے گا جس میں مرغی کے گوشت کا نرخ اور وزن واضح انداز میں لکھا جائیگا تاکہ شہری شکایات کا ازالہ کیا جاسکے ْضلعی صدر شیخ شان اختر کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی ہدایات کیمطابق تمام مرغی فروش شہری حقوق کے تحفظ کے پابند رہیں گے اور گراں فروشی کے تدارک کے لیے ضلعی انتظامیہ کیساتھ تعاون کرتے رہیں گے ۔