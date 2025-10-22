صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلے میں پرس چھیننے والا ڈاکو زخمی، ساتھی فرار

  • ملتان
پولیس مقابلے میں پرس چھیننے والا ڈاکو زخمی، ساتھی فرار

موٹرسائیکل، پستول، نقدی ،خواتین کی دستاویزات برآمد ،ملزم ہسپتال منتقل

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)بھرے بازار میں ٹیچر سے پرس چھیننے والا ڈاکوپولیس مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوگیا۔ پولیس کے مطابق شبیرآباد کے قریب ناکا بندی کے دوران موٹرسائیکل سوار دو مشکوک افراد نے رکنے کے بجائے پولیس پر فائرنگ کر دی،جوابی کارروائی میں ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے زخمی ہوا جبکہ دوسرا فرار ہوگیا۔ زخمی کی شناخت محمد عمران ولد بوٹا سکنہ بھٹہ شادی اکرام کے نام سے ہوئی جو خواتین سے پرس چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ پولیس نے موقع سے موٹرسائیکل، پستول، نقدی اور خواتین کی دستاویزات برآمد کرلیں،زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹیچر کے شوہر شاہد خان نے ڈی ایس پی رضوان احمد، ایس ایچ او فاروق رمضان اور اے ایس آئی حسنین کو خراج تحسین پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر