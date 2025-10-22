پولیس مقابلے میں پرس چھیننے والا ڈاکو زخمی، ساتھی فرار
موٹرسائیکل، پستول، نقدی ،خواتین کی دستاویزات برآمد ،ملزم ہسپتال منتقل
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)بھرے بازار میں ٹیچر سے پرس چھیننے والا ڈاکوپولیس مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوگیا۔ پولیس کے مطابق شبیرآباد کے قریب ناکا بندی کے دوران موٹرسائیکل سوار دو مشکوک افراد نے رکنے کے بجائے پولیس پر فائرنگ کر دی،جوابی کارروائی میں ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے زخمی ہوا جبکہ دوسرا فرار ہوگیا۔ زخمی کی شناخت محمد عمران ولد بوٹا سکنہ بھٹہ شادی اکرام کے نام سے ہوئی جو خواتین سے پرس چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ پولیس نے موقع سے موٹرسائیکل، پستول، نقدی اور خواتین کی دستاویزات برآمد کرلیں،زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹیچر کے شوہر شاہد خان نے ڈی ایس پی رضوان احمد، ایس ایچ او فاروق رمضان اور اے ایس آئی حسنین کو خراج تحسین پیش کیا۔