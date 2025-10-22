صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو میں چینی کی شدید قلت

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) کوٹ ادو کے نواحی علاقے نور شاہ تلائی میں چینی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے ۔ مارکیٹ سے چینی غائب ہونے کے باعث شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔۔۔

جبکہ بلیک مارکیٹ میں چینی 250 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے ۔مقامی دکاندار صرف بااثر افراد کو چینی فراہم کر رہے ہیں جبکہ عام خریدار بار بار دکانوں کے چکر لگانے کے باوجود خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی کی سپلائی بند ہونے اور منافع خور مافیا کی اجارہ داری کے باعث گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔انہوں نے الزام لگایا کہ انتظامیہ کی کمزور کارروائی کے باعث بلیک مارکیٹنگ عروج پر ہے اور دکاندار کھلے عام نرخنامے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ متاثرہ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ضلعی و تحصیل انتظامیہ فوری نوٹس لے ، منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور عام شہریوں کے لیے چینی کی فراہمی یقینی بنائے ۔

 

 

