ماحولیاتی آلودگی، تعمیراتی ملبہ پھینکنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز

  • ملتان
ماحولیاتی آلودگی، تعمیراتی ملبہ پھینکنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر ضلع خانیوال میں ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ حکومت پنجاب نے زیر تعمیر عمارتوں کا ملبہ اور تعمیراتی مواد آلودگی کا بڑا سبب قرار دیا ہے۔۔۔

 اس حوالے سے چاروں تحصیلوں کی میونسپل کمیٹیوں نے 25 سے زائد بلڈنگ مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے محکمہ ماحولیات کو فری ہینڈ دے رکھا ہے ۔ محکمہ کی ٹیم نے چک نمبر 87 دس آر میں کارروائی کرتے ہوئے صابن سازی کی 4 فیکٹریاں سربمہر کر دیں۔

 

