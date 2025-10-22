صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے زیادتی کی کوشش تشدد کا نشانہ بنانے والا فرار

  • ملتان
خاتون سے زیادتی کی کوشش تشدد کا نشانہ بنانے والا فرار

وہاڑی (خبرنگار)تھانہ لڈن کے علاقے جھوک ارشد آرائیں مصطفیٰ آباد میں خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش اور تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ خاتون(ن)نے الزام لگایا کہ وہ گھر پر اکیلی تھی کہ۔۔۔

 اس کا رشتہ دار ندیم زبردستی گھر میں داخل ہوا اور زیادتی کی کوشش کی، شور مچانے پر ملزم نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہوگیا۔ خاتون نے ہیلپ لائن 15 پر اطلاع دی اور تھانہ لڈن میں درخواست جمع کرا دی ہے ۔متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے ملزم کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ حقائق کے مطابق قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف جی ای ہاؤسنگ اتھارٹی، زیڈ کے بی ٹاؤن میں معاہدہ

شاہراہوں، موٹرویز کی تعمیر و توسیع اولین ترجیح، علیم خان

آغا خان ٹیچنگ ہسپتال کیلئے تعاون کرینگے،چیئرمین سی ڈی اے

فضائی آلودگی، سموگ، گاڑیوں کے اخراج کی نگرانی کی مہم تیز

تھیلیسیمیا کی روک تھام کیلئے مربوط حکمتِ عملی ضروری، وزیر صحت

ڈینگی کے وار جاری، 24گھنٹے میں 25نئے کیس رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر