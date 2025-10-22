خاتون سے زیادتی کی کوشش تشدد کا نشانہ بنانے والا فرار
وہاڑی (خبرنگار)تھانہ لڈن کے علاقے جھوک ارشد آرائیں مصطفیٰ آباد میں خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش اور تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ خاتون(ن)نے الزام لگایا کہ وہ گھر پر اکیلی تھی کہ۔۔۔
اس کا رشتہ دار ندیم زبردستی گھر میں داخل ہوا اور زیادتی کی کوشش کی، شور مچانے پر ملزم نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہوگیا۔ خاتون نے ہیلپ لائن 15 پر اطلاع دی اور تھانہ لڈن میں درخواست جمع کرا دی ہے ۔متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے ملزم کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ حقائق کے مطابق قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔