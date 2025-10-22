ہربل ادویات 100فیصدمہنگی، غریب مریض پریشان
120 روپے کا سیرپ 250 میں فروخت ،مصنوعات کے نرخ بھی دوگنا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ہربل ادویات اور سیرپ کی قیمتوں میں 100 فیصد اضافے سے عوام شدید پریشان ہیں۔ شہریوں کے مطابق وہ سیرپ جو کچھ عرصہ قبل 120 روپے میں ملتا تھا اب 250 روپے میں فروخت ہورہا ہے جبکہ دیگر ہربل مصنوعات کے نرخ بھی دوگناہو چکے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکمت کا علاج غریبوں کی آخری امید تھی مگر اب وہ بھی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے ۔ دکانداروں کے مطابق مال پیکنگ اور لیبر اخراجات میں اضافے کے باعث نرخ بڑھانا مجبوری ہے ۔ عوامی حلقوں نے محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں میں استحکام لا کر غریب مریضوں کو ریلیف فراہم کیا جائے ۔