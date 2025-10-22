گگو منڈی ، خاتون سے بداخلاقی کرنیوالا نادرا اہلکار برخاست
اہلکار فیصل نے بچوں کا ب فارم بنوانے آئی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا
گگو منڈی (نامہ نگار) خاتون سے بداخلاقی کرنیوالے نادرا اہلکار فیصل کو برخاست کر دیا گیا۔ نادرآفس گگومنڈی کے اہلکارفیصل نے (ث) کواس وقت زیادتی کانشانہ بناڈالاتھاجب وہ اپنے بچوں کے ب فارم بنوانے نادراآفس گگومنڈی آئی ۔میڈیامیں خبریں شائع ہونے پرنادراحکام نے انکوائری کے بعد اہلکار فیصل کو نوکری سے نکال دیا۔ حکام کے مطابق ادارے میں ایسے عمل کی کوئی گنجائش نہیں اور مستقبل میں اس نوعیت کے واقعات کی سختی سے روک تھام کی جائے گی۔