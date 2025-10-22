ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی دو ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات
تھانہ صدر پولیس نے تونسہ موڑ کے قریب ایک گاڑی کو تیزرفتاری اور ایل پی جی سلنڈر بطور ایندھن استعمال کرنے پر روکا جو انسانی جانوں کیلئے خطرناک عمل ہے ۔ ڈرائیور محمد عاصم سکنہ لیہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اسی طرح تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے فیاض حسین سکنہ ویندی وال کو گرفتار کیا جس نے ٹریکٹر ٹرالی پر بھوسہ اوور لوڈ کیا ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق اوور لوڈنگ سے حادثہ ہوسکتا تھا۔ دونوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ۔