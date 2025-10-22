بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے ، ایکسین میپکو
میلسی (نامہ نگار)ایکسین میپکو ڈویژن میلسی چودھری محمد اکرم جاوید جٹ نے سٹاف میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، ثابت ہونے پر فوری مقدمات درج کر کے ملزموں کو گرفتار کیا جائے ۔ اگر کوئی اہلکار بجلی چوری میں سہولت کار پایا گیا تو اس کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ایکسین نے نادہندگان سے بقایا جات کی فوری وصولی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عدم ادائیگی پر بجلی کنکشن منقطع کیے جائیں اور کسی دباؤ میں نہ آیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ صارفین کے جائز کاموں میں تاخیر نہ کی جائے ، ان کی شکایات بروقت حل کی جائیں اور بلا تعطل بجلی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔