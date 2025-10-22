سکوٹی ڈرائیونگ سیکھتے 2بہنوں پر درخت گر گیا، بچی جاں بحق
7 سالہ جنت جمیل موقع پر دم توڑ گئی، 15 سالہ نور کو ہسپتال منتقل کردیا گیا
جہانیاں(نمائندہ دنیا)موٹر سائیکل سکوٹی سیکھتی بہنوں پر درخت گرنے سے 7 سالہ بچی جاں بحق جبکہ بڑی بہن زخمی ہو گئی۔ تفصیل کے مطابق نواحی چک نمبر 138 دس آر قدیم کے رہائشی محمد جمیل نے اپنی بیٹیوں کو سکول آنے جانے کے لیے نئی موٹر سائیکل سکوٹی خرید کر دی تھی۔ گزشتہ روز جمیل احمد کی دونوں بیٹیاں 15 سالہ نور جمیل اور 7 سالہ جنت جمیل زور کوٹ روڈ پر سکوٹی چلانے کی مشق کر رہی تھیں کہ اچانک سڑک کنارے موجود بوسیدہ کیکر کا درخت ان پر آ گرا۔ حادثے کے نتیجے میں 7 سالہ جنت جمیل موقع پر دم توڑ گئی جبکہ 15 سالہ نور جمیل زخمی ہو گئی۔ زخمی طالبہ کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں کے مطابق اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے ۔ اس افسوسناک واقعہ کے بعد گھر میں کہرام مچ گیا، والدین پر سکتہ طاری ہوگیا جبکہ گاؤں کی فضا سوگوار ہو گئی۔