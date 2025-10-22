صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکوٹی ڈرائیونگ سیکھتے 2بہنوں پر درخت گر گیا، بچی جاں بحق

  • ملتان
سکوٹی ڈرائیونگ سیکھتے 2بہنوں پر درخت گر گیا، بچی جاں بحق

7 سالہ جنت جمیل موقع پر دم توڑ گئی، 15 سالہ نور کو ہسپتال منتقل کردیا گیا

جہانیاں(نمائندہ دنیا)موٹر سائیکل سکوٹی سیکھتی بہنوں پر درخت گرنے سے 7 سالہ بچی جاں بحق جبکہ بڑی بہن زخمی ہو گئی۔ تفصیل کے مطابق نواحی چک نمبر 138 دس آر قدیم کے رہائشی محمد جمیل نے اپنی بیٹیوں کو سکول آنے جانے کے لیے نئی موٹر سائیکل سکوٹی خرید کر دی تھی۔ گزشتہ روز جمیل احمد کی دونوں بیٹیاں 15 سالہ نور جمیل اور 7 سالہ جنت جمیل زور کوٹ روڈ پر سکوٹی چلانے کی مشق کر رہی تھیں کہ اچانک سڑک کنارے موجود بوسیدہ کیکر کا درخت ان پر آ گرا۔ حادثے کے نتیجے میں 7 سالہ جنت جمیل موقع پر دم توڑ گئی جبکہ 15 سالہ نور جمیل زخمی ہو گئی۔ زخمی طالبہ کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں کے مطابق اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے ۔ اس افسوسناک واقعہ کے بعد گھر میں کہرام مچ گیا، والدین پر سکتہ طاری ہوگیا جبکہ گاؤں کی فضا سوگوار ہو گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے ضلع و تحصیل سطح پر سپروائزری اور سکروٹنی کمیٹیاں قائم

ماحول دوست پالیسیوں سے چیلنجز کا حل تلاش کرریں،چینی ماہر

آر پی او کی زیر صدارت پولیس ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا ،الجیریا کے ریسرچ سینٹر میں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط

جامع مسجد عائشہ الحدیث، مرکز ابراہیم میں تقریب تکمیل قرآن کریم کی تقریب

ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ ڈینگی کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر