پولیس کی کارروائیاں، دیسی شراب و اسلحہ برآمد، دو گرفتار

  • ملتان
پولیس کی کارروائیاں، دیسی شراب و اسلحہ برآمد، دو گرفتار

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)پولیس نے مختلف کارروائیوں میں دیسی شراب اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے دو افراد کو گرفتار کر لیا۔۔۔

 تھانہ سٹی پولیس نے نورشاہ چوک اور شاہ طلائی چوک کے قریب کارروائیوں کے دوران تیمور اور محمد اسلم سے 36 لٹر مبینہ دیسی شراب برآمد کی۔ نمونے تجزیہ کے لیے لیب بھجوا دیے گئے ۔ اسی طرح تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے چک نمبر 518 کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ظفر اقبال اور محمد خلیل کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے دو پستول اور پانچ زندہ گولیاں برآمد ہوئیں۔ لائسنس پیش نہ کرنے پر مقدمات درج کر لیے گئے ۔

 

