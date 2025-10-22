جہانیاں میں مضر صحت پانی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کردی
فلٹریشن پلانٹس کے فلٹر ناکارہ، ہیپاٹائٹس اور پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ
جہانیاں (نمائندہ دنیا) شہر اور گردونواح میں مضرِ صحت پانی کی فراہمی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔ ناقص اور گدلا پانی پینے سے ہیضہ، ہیپاٹائٹس، پیٹ اور گلے کی بیماریوں میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔شہریوں کے مطابق فلٹریشن پلانٹس کی حالت انتہائی خستہ ہوچکی ہے ، فلٹرز عرصہ دراز سے تبدیل نہیں کیے گئے جبکہ متعدد پلانٹس میں مشینری ناکارہ اور نلکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ متعلقہ افسر دفاتر تک محدود ہیں اور فیلڈ میں جا کر صورتحال کا جائزہ نہیں لیتے ۔بارہا شکایات کے باوجود نہ تو پلانٹس کی مرمت کی گئی اور نہ ہی پانی کے معیار میں بہتری آئی۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو وبائی امراض پھوٹ سکتے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام فلٹریشن پلانٹس کے فلٹر فوری تبدیل کیے جائیں، پانی کے معیار کا لیبارٹری ٹیسٹ کرایا جائے اور غفلت برتنے والے افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔