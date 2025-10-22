گڑھا موڑ ، شوہر کے تشدد سے تنگ خاتون نے تحفظ مانگ لیا
شوہر قمر گجر سے جان کو خطرہ، پولیس خاموش،رخسانہ کوثر کی پریس کانفرنس
گڑھا موڑ (نامہ نگار)تھانہ گڑھا موڑ کی حدود چک 128 ڈبلیو بی کی رہائشی چار بچوں کی ماں رخسانہ کوثر نے اپنے بچوں حماد فرید، عثمان فرید، شاکر فرید اور زنیرا فرید کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میری شادی تقریباً بیس سال قبل قمر گجر ولد غلام علی گجر سے ہوئی تھی،شادی کے بعد میرے والدین کی جانب سے جہیز میں دیا گیا ،12 تولے سونا فروخت کر کے مکان بنایا اور مویشی خریدے ، اب میرا شوہر ان مویشیوں کو اونے پونے فروخت کرنا چاہتا ہے ، منع کرنے پر وہ مجھ پر اور بچوں پر تشدد کرتا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے ۔رخسانہ کوثر نے الزام لگایا کہ قمر گجر کی علاقے کے مخالفین فوجی رفیق اور الطاف ڈھلو سے دوستی کے بعد رویہ یکسر بدل گیا ہے ۔ اس نے مخالفین کے کہنے پر چند روز قبل مجھے اور بچوں کو جائیداد سے عاق کرنے کا اشتہار بھی شائع کرایا ہے اور گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے ۔ خاتون نے بتایا کہ میں نے 9 اکتوبر کو تھانہ گڑھا موڑ میں تحفظ کی درخواست دی تھی مگر دو ہفتے گزرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ رخسانہ کوثر نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز، آئی جی پنجاب، آر پی او ملتان اور ڈی پی او وہاڑی سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے ۔