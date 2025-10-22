تائیکوانڈو چیمپئن شپ،وہاڑی کی بیٹیوں نے دو برونز میڈل جیت لیے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) وہاڑی کی باصلاحیت کھلاڑیوں نے تائیکوانڈو کے میدان میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے صوبائی سطح پر کامیابی حاصل کرلی۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کمشنر گولڈ کپ انٹر ڈویژن پنجاب تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ملتان ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاڑی کی زینت بھٹی سمیت دیگر کھلاڑیوں نے دو برونز میڈل اپنے نام کیے ۔ڈاکٹر محمد حسین خان صدر ڈسٹرکٹ وہاڑی نے کہا کہ کھلاڑیوں کی کامیابی ضلع کے لیے اعزاز ہے ۔ شہزاد بھٹی نے کہا کہ لڑکیوں نے محنت اور لگن سے بہترین کارکردگی دکھائی۔