صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تائیکوانڈو چیمپئن شپ،وہاڑی کی بیٹیوں نے دو برونز میڈل جیت لیے

  • ملتان
تائیکوانڈو چیمپئن شپ،وہاڑی کی بیٹیوں نے دو برونز میڈل جیت لیے

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) وہاڑی کی باصلاحیت کھلاڑیوں نے تائیکوانڈو کے میدان میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے صوبائی سطح پر کامیابی حاصل کرلی۔۔۔

تفصیلات کے مطابق کمشنر گولڈ کپ انٹر ڈویژن پنجاب تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ملتان ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاڑی کی زینت بھٹی سمیت دیگر کھلاڑیوں نے دو برونز میڈل اپنے نام کیے ۔ڈاکٹر محمد حسین خان صدر ڈسٹرکٹ وہاڑی نے کہا کہ کھلاڑیوں کی کامیابی ضلع کے لیے اعزاز ہے ۔ شہزاد بھٹی نے کہا کہ لڑکیوں نے محنت اور لگن سے بہترین کارکردگی دکھائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے ضلع و تحصیل سطح پر سپروائزری اور سکروٹنی کمیٹیاں قائم

ماحول دوست پالیسیوں سے چیلنجز کا حل تلاش کرریں،چینی ماہر

آر پی او کی زیر صدارت پولیس ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا ،الجیریا کے ریسرچ سینٹر میں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط

جامع مسجد عائشہ الحدیث، مرکز ابراہیم میں تقریب تکمیل قرآن کریم کی تقریب

ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ ڈینگی کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر