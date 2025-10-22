صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں ،دوطلبہ تنظیموں میں تصادم، متعدد طلبہ زخمی

  • ملتان
جہانیاں ،دوطلبہ تنظیموں میں تصادم، متعدد طلبہ زخمی

علاقہ میدان جنگ ، ڈنڈوں سوٹوں کا آزادانہ استعمال، پولیس سے نوٹس کا مطالبہ

جہانیاں (نمائندہ دنیا)جہانیاں میں معمولی تنازع پر دوطلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم، متعدد طلبہ زخمی ہوگئے ، علاقہ میدان جنگ بن گیا، ڈنڈوں سوٹوں کا آزادانہ استعمال، علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا، اساتذہ بے بس،والدین نے اظہار تشویش کرتے ہوئے مقامی پولیس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ عینی شاہدین کے مطابق گورنمنٹ بوائز ہائی سکول اور ڈی پی ایس سکول کے سامنے مین چوک میں دوطلبہ گروپوں کے درمیان لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں جس سے اکثر ٹریفک جام رہتی ہے اور شہریوں کو مشکلات کاسامنا کرنا پڑتا ہے ۔ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی سکولوں اور کالجوں کے طلبہ کے مابین جھگڑوں اور فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، تاہم پولیس اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اب تک مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے ۔والدین اور شہریوں نے بڑھتے ہوئے ان واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور چھٹی کے اوقات میں سکولوں کے باہر پولیس اہلکار تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسی بڑے سانحہ سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے ضلع و تحصیل سطح پر سپروائزری اور سکروٹنی کمیٹیاں قائم

ماحول دوست پالیسیوں سے چیلنجز کا حل تلاش کرریں،چینی ماہر

آر پی او کی زیر صدارت پولیس ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا ،الجیریا کے ریسرچ سینٹر میں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط

جامع مسجد عائشہ الحدیث، مرکز ابراہیم میں تقریب تکمیل قرآن کریم کی تقریب

ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ ڈینگی کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر