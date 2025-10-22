جہانیاں ،دوطلبہ تنظیموں میں تصادم، متعدد طلبہ زخمی
علاقہ میدان جنگ ، ڈنڈوں سوٹوں کا آزادانہ استعمال، پولیس سے نوٹس کا مطالبہ
جہانیاں (نمائندہ دنیا)جہانیاں میں معمولی تنازع پر دوطلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم، متعدد طلبہ زخمی ہوگئے ، علاقہ میدان جنگ بن گیا، ڈنڈوں سوٹوں کا آزادانہ استعمال، علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا، اساتذہ بے بس،والدین نے اظہار تشویش کرتے ہوئے مقامی پولیس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ عینی شاہدین کے مطابق گورنمنٹ بوائز ہائی سکول اور ڈی پی ایس سکول کے سامنے مین چوک میں دوطلبہ گروپوں کے درمیان لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں جس سے اکثر ٹریفک جام رہتی ہے اور شہریوں کو مشکلات کاسامنا کرنا پڑتا ہے ۔ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی سکولوں اور کالجوں کے طلبہ کے مابین جھگڑوں اور فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، تاہم پولیس اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اب تک مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے ۔والدین اور شہریوں نے بڑھتے ہوئے ان واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور چھٹی کے اوقات میں سکولوں کے باہر پولیس اہلکار تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسی بڑے سانحہ سے بچا جا سکے ۔