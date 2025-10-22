صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فٹبال ٹورنامنٹ 24 اکتوبر سے شروع، تیاریاں مکمل

  • ملتان
فٹبال ٹورنامنٹ 24 اکتوبر سے شروع، تیاریاں مکمل

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پہلا آل پنجاب سجاد یلدرم میموریل فٹبال ٹورنامنٹ 24 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ ایونٹ خالد شاہین فٹبال کلب کے زیر اہتمام اور چودھری بابر عزیز کی سرپرستی میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول گراؤنڈ میں منعقد ہوگا۔۔۔

 ٹورنامنٹ کے سیکرٹری ملک حاجی محمد اشرف کے مطابق 8 روزہ ایونٹ میں جنوبی پنجاب کی نمایاں ٹیمیں حصہ لیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو صحت مند تفریح فراہم کرنا اور علاقے میں فٹبال کے معیار کو بہتر بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کامونکے : کسوکی روڈ محلہ رضا آپاد میں جگہ جگہ گندگی نالیاں بند گلیاں جوہڑ بننے لگیں

سیالکوٹ: نالہ ایک پر تجاوزات مسمار اراضی و اگزار

سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد

کھیلوں کا مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار :فیصل کنڈی

مغلیہ برادری بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے :گورنر

مزدوروں کے حقوق کیلئے اقدامات کئے جا رہے :صوبائی وزیر

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر