فٹبال ٹورنامنٹ 24 اکتوبر سے شروع، تیاریاں مکمل
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پہلا آل پنجاب سجاد یلدرم میموریل فٹبال ٹورنامنٹ 24 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ ایونٹ خالد شاہین فٹبال کلب کے زیر اہتمام اور چودھری بابر عزیز کی سرپرستی میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول گراؤنڈ میں منعقد ہوگا۔۔۔
ٹورنامنٹ کے سیکرٹری ملک حاجی محمد اشرف کے مطابق 8 روزہ ایونٹ میں جنوبی پنجاب کی نمایاں ٹیمیں حصہ لیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو صحت مند تفریح فراہم کرنا اور علاقے میں فٹبال کے معیار کو بہتر بنانا ہے ۔