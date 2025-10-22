صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتیں،عرس میں 9افراد کے موبائل فون چوری

  • ملتان
وارداتیں،عرس میں 9افراد کے موبائل فون چوری

موٹرسائیکلیں، ایل سی ڈی، نقدی بھی غائب، پولیس کنٹرو ل کرنے میں ناکام

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) شہر اور نواحی علاقوں میں چوری کی متعدد وارداتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے ۔ پولیس کی کارکردگی مقدمات کے اندراج تک محدود ہو کر رہ گئی ہے ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں عرس خواجہ عبدالشکور چشتی کے دوران 9 افراد کے موبائل فون نامعلوم جیب تراشوں نے چوری کر لیے ۔ محمد ریاض اور عبدالجبار کی موٹرسائیکلیں بھی چور لے اڑے ۔ ثناء اللہ کے گھر سے ایل سی ڈی، محمد امین کا موبائل اور نقدی چوری کر لی گئی۔تھانہ گگو کی حدود سے مشتاق کا گیس میٹر چوری کر لیا گیا۔ شہریوں نے بتایا کہ بااثر جیب تراش پولیس سے روابط کی وجہ سے کارروائی سے محفوظ ہیں۔اہل علاقہ نے ڈی پی او وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ وارداتوں پر قابو پانے اور شہریوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 

