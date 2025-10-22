صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا آپریشن، 25مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی

  • ملتان
دو ٹرانسفارمر ، 16 میٹر منقطع،1ہزار میٹر کیبل ضبط ، 16 لاکھ روپے واجب الادا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ایس ای میپکو سرکل خانیوال انجینئر مشتاق احمد اتھنگل کی ہدایت پر ڈی ڈی ٹی نصراللہ خان ناصر کی نگرانی میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ ایکسین ریحان علی چوہان، ایس ڈی او عمران خان اور پولیس کے ہمراہ ٹیموں نے کچا کھوہ، 19/9-آر شرقی و غربی، حمزہ چوک اور 30/10-آر میں چھاپے مارے ۔ کارروائی کے دوران 25 ڈائریکٹ سپلائیاں پکڑی گئیں، 1000 میٹر کیبل ضبط کی گئی اور 16 میٹر اتارے گئے ۔ دو ٹرانسفارمر منقطع کیے گئے جبکہ بقایا جات کی مد میں 16 لاکھ روپے واجب الادا قرار دیے گئے ۔ کارروائیاں بجلی چوری کے خاتمے اور واجبات کی وصولی مہم کا حصہ ہیں۔

 

