کسانوں کو زیادہ گندم کاشت کرنے کی ترغیب، تربیتی پروگرام
جلال پورپیروالا (نامہ نگار)محکمہ زراعت توسیع کے زیر اہتمام زرعی یونیورسٹی میں کسانوں کی تربیت کے لیے میگا پروگرام منعقد ہوا۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان سہو نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔۔۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد عالمگیر نے کہا کہ سابقہ ذخائر کم ہونے کے باعث گندم کا اچھا ریٹ متوقع ہے ، حکومت نے فی من 3500 روپے قیمت مقرر کی ہے ۔ انہوں نے کسانوں کو زیادہ رقبے پر گندم کاشت کرنے کا مشورہ دیا۔ زراعت آفیسر کاشف الحبیب لنگاہ اور خواجہ محمد مدنی نے بھی زرعی مشورے دیے ۔ کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک تھی۔