صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسانوں کو زیادہ گندم کاشت کرنے کی ترغیب، تربیتی پروگرام

  • ملتان
کسانوں کو زیادہ گندم کاشت کرنے کی ترغیب، تربیتی پروگرام

جلال پورپیروالا (نامہ نگار)محکمہ زراعت توسیع کے زیر اہتمام زرعی یونیورسٹی میں کسانوں کی تربیت کے لیے میگا پروگرام منعقد ہوا۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان سہو نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔۔۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد عالمگیر نے کہا کہ سابقہ ذخائر کم ہونے کے باعث گندم کا اچھا ریٹ متوقع ہے ، حکومت نے فی من 3500 روپے قیمت مقرر کی ہے ۔ انہوں نے کسانوں کو زیادہ رقبے پر گندم کاشت کرنے کا مشورہ دیا۔ زراعت آفیسر کاشف الحبیب لنگاہ اور خواجہ محمد مدنی نے بھی زرعی مشورے دیے ۔ کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر