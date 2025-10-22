میپکو چیف انجینئر کا بوریوالا ڈویژن کا دورہ ،کارکردگی کا جائزہ
بجلی فراہمی بہتر بنانے ، لائن لاسز میں کمی اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت
گگو منڈی (نامہ نگار)میپکو چیف انجینئر (او اینڈ ایم) شہزاد راعی نے بورے والا ڈویژن کا دورہ کیا اور ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو سرکل وہاڑی فیاض حسین کھوکھر، ایکسین چودھری محمد اکرم، عمار علی رضا صدیقی، ڈپٹی ڈائریکٹر (ٹیکنیکل)، ڈپٹی کمرشل مینیجر، اور تمام ایس ڈی اوز و آر اوز نے شرکت کی۔چیف انجینئر نے وہاڑی سرکل کی کارکردگی اور تکنیکی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت کی کہ بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنانے اور عوامی سہولت میں اضافہ کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔انہوں نے کہا کہ لائن لاسز میں کمی، صارفین کی شکایات کے بروقت ازالے اور مرمتی کاموں میں شفافیت کو پہلی ترجیح دی جائے ۔ شہزاد راعی نے کہا کہ کارکردگی میں بہتری کے لیے ٹیم ورک، نظم و ضبط اور دیانت داری کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔