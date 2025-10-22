900 کینال رقبہ پر سپورٹس کمپلیکس بنانے کامنصوبہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) چک نمبر 527 ٹی ڈی اے میں 900 کینال سرکاری اراضی پر سپورٹس کمپلیکس کے قیام کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔۔۔
حکومت پنجاب کی جانب سے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے اور کھیلوں کے فروغ کے لیے یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے ۔منصوبے کے تحت جدید سہولیات سے آراستہ گراونڈ، جمنازیم، ایتھلیٹکس ٹریک اور انڈور گیمز کے بلاکس تعمیر کیے جائیں گے تاکہ ضلع بھر کے کھلاڑیوں کو تربیت اور کھیلوں کے بہترین مواقع میسر آسکیں۔ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری نے متعلقہ محکموں کے ہمراہ مجوزہ مقام کا دورہ کیا اور منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت کی کہ منصوبے کی تفصیلی رپورٹ اور ڈیزائن جلد تیار کر کے منظوری کے لیے ارسال کیا جائے تاکہ تعمیراتی کام کا آغاز کیا جا سکے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق اس منصوبے سے کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے اور نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کے مواقع حاصل ہوں گے ۔