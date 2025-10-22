مضر صحت کھانوں اور جعلی دودھ کی کھلے عام فروخت،شہری بیمار
گلی محلوں ، بازاروں میں سینکڑوں شوارما اور برگر پوائنٹس بیماریاں بانٹنے لگے
جہانیاں (نمائندہ دنیا) فوڈ اتھارٹی کی کاغذی کارروائیوں کے باعث شہر میں ناقص اشیائے خوردونوش کی فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے ۔ گلی محلوں اور بازاروں میں سینکڑوں شوارما اور برگر پوائنٹس مضر صحت گھی اور گوشت استعمال کر کے شہریوں میں بیماریاں بانٹنے لگے ہیں۔ سڑکوں پر قائم باربی کیو پوائنٹس اور ہوٹلوں میں صفائی کے ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے ۔پھٹہ رکشوں پر رکھی پانی کی ٹینکیاں مضر صحت پانی تقسیم کر رہی ہیں جبکہ ناقص گھی میں تیار کی جانے والی مٹھائی، سموسے اور پکوڑے شہریوں کی صحت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات کے باوجود جعلی دودھ کی تیاری اور فروخت روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا جا سکا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ فوڈ اتھارٹی کی گاڑیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں اور عملی کارروائی نہ ہونے سے ناقص خوراک فروخت کرنے والوں کے حوصلے بلند ہیں۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔