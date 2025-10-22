صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ،ٹماٹر 450 روپے کلو تک جا پہنچا

  • ملتان
جہانیاں (نمائندہ دنیا) ضلعی انتظامیہ کی غفلت اور مارکیٹ کمیٹی کی ناقص کارکردگی کے باعث سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے ۔ شہری روزمرہ استعمال کی سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں سے سخت پریشان ہیں۔۔۔

مارکیٹ میں ٹماٹر 400 سے 450 روپے فی کلو جب کہ چند ہفتے قبل یہی ٹماٹر 120 سے 150 روپے میں دستیاب تھا۔ آلو، پیاز، ادرک اور لہسن سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی 30 سے 50 فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر دفتر سے باہر نہیں نکلتے اور ریٹ کنٹرول کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ نرخنامے تو آویزاں کیے جاتے ہیں لیکن ان پر عملدرآمد نہ ہونے کے برابر ہے ۔انتظامیہ کے دعووں کے برعکس عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

 

