صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر خرم افضل چیئرمین ہیومن نیوٹریشن ڈیپارٹمنٹ مقرر

  • ملتان
ڈاکٹر خرم افضل چیئرمین ہیومن نیوٹریشن ڈیپارٹمنٹ مقرر

وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان نے ڈاکٹر محمد خرم افضل کو ہیومن نیوٹریشن ڈیپارٹمنٹ کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ڈاکٹر خرم افضل نے عہدے کا چارج سنبھال کر ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دی ہیں۔انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تعلیم و تحقیق کے معیار کو بہتر بنائیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ ڈیپارٹمنٹ کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کیا جائے گا تاکہ طلبہ عملی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں۔اساتذہ اور طلبہ نے انہیں مبارک باد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف جی ای ہاؤسنگ اتھارٹی، زیڈ کے بی ٹاؤن میں معاہدہ

شاہراہوں، موٹرویز کی تعمیر و توسیع اولین ترجیح، علیم خان

آغا خان ٹیچنگ ہسپتال کیلئے تعاون کرینگے،چیئرمین سی ڈی اے

فضائی آلودگی، سموگ، گاڑیوں کے اخراج کی نگرانی کی مہم تیز

تھیلیسیمیا کی روک تھام کیلئے مربوط حکمتِ عملی ضروری، وزیر صحت

ڈینگی کے وار جاری، 24گھنٹے میں 25نئے کیس رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر