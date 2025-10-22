ڈاکٹر خرم افضل چیئرمین ہیومن نیوٹریشن ڈیپارٹمنٹ مقرر
وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان نے ڈاکٹر محمد خرم افضل کو ہیومن نیوٹریشن ڈیپارٹمنٹ کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ڈاکٹر خرم افضل نے عہدے کا چارج سنبھال کر ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دی ہیں۔انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تعلیم و تحقیق کے معیار کو بہتر بنائیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ ڈیپارٹمنٹ کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کیا جائے گا تاکہ طلبہ عملی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں۔اساتذہ اور طلبہ نے انہیں مبارک باد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔