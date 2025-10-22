صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو،محلہ پرہاڑاں میں ڈسپوزل بند، گلیاں جوہڑ بن گئیں

  • ملتان
نمازیوں ، بچوں کو مشکلات، مکینوں کا احتجاج، انتظامیہ کی غفلت پر کارروائی کا مطالبہ

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وارڈ نمبر 2 محلہ پرہاڑاں کی پرانی سبزی منڈی کا ڈسپوزل بند ہونے سے گلیوں میں گندا پانی جمع ہوگیا۔ میونسپل کمیٹی کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ذرائع کے مطابق متعلقہ عملہ ڈیزل نہ ملنے کا بہانہ بنا کر موٹرز چلانا بند کر چکا ہے جس سے گلیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں اور آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی ہے ۔علاقہ مکین محمد خالد، محمد حسین، منصب علی، حسن سلیم، محمد عاقب اور سعید رؤف نے بتایا کہ گلیوں میں بنے گندے پانی کے جوہڑوں سے نمازیوں کو مسجد پہنچنا مشکل ہوگیا ہے جبکہ اسکول جانے والے بچوں کے کپڑے اور جوتے خراب ہو رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ گھروں کے باہر کھڑا گندا پانی تعفن اور مچھروں کی افزائش کا باعث بن رہا ہے جس سے بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔اہلِ علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل کمیٹی کے ذمہ داران کی لاپرواہی سے علاقہ مکین اذیت میں مبتلا ہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ڈیزل فراہم کر کے ڈسپوزل موٹرز کو فعال کیا جائے ، گلیوں سے پانی نکال کر صفائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔

 

