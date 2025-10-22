وہاڑی:اڈہ درس میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا
ناکافی ٹرانسفارمر ، وولٹیج میں کمی، برقی آلات جلنے لگے ، شہری سراپا احتجاج
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) نواحی علاقے اڈہ درس اور گاؤں 7 ڈبلیو بی کے مکین بجلی کے شدید مسائل سے دوچار ہیں۔ پرانا ٹرانسفارمر لوڈ برداشت نہ کرنے کے باعث بار بار خراب ہونے لگا۔مقامی رہائشیوں رانا مشتاق، رانا محمد توفیق، محمد ادریس، نظام دین، رانا حسیب و دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ کم وولٹیج کے باعث گھروں اور دکانوں کے برقی آلات اکثر جل جاتے ہیں۔اہل علاقہ نے ایم این اے محترمہ تہمینہ دولتانہ، ایس ای واپڈا اور دیگر حکام سے مطالبہ کیا کہ نیا ٹرانسفارمر فوری نصب کیا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔