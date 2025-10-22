صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں 300 کلو مردہ مرغیاں تلف، سپلائر گرفتار

  • ملتان
شہر کے مختلف ہوٹلوں اور دکانوں پر سپلائی کیا جا رہا تھا، مقدمہ درج

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خانیوال کے علاقے چک شاہانہ روڈ شاہین ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے 300 کلو مردہ اور لاغر مرغیاں تلف کر دیں۔ کارروائی کے دوران غیر معیاری گوشت فروخت کرنے والی پولٹری شاپ کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق مردہ مرغیوں کو شہر کے مختلف ہوٹلوں اور دکانوں پر سپلائی کیا جا رہا تھا۔ کارروائی کے بعد علاقے میں عوامی اطمینان پایا گیا۔

 

