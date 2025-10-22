صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7بجلی چور پکڑے گئے ،مقدمات درج

  • ملتان
بورے والا (سٹی رپورٹر) میپکو افسروں کی پاک رینجرز کے ہمراہ کارروائی، سات بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات درج کر ادئیے جبکہ تین کو گرفتار کرلیا گیا۔۔۔

 ایکسین میپکو بورے والا فیاض کھوکھر کی نگرانی میں ایس ڈی او حاجی شیر سب ڈویژن عاطف علی بھٹی نے نواحی گاؤں 36 کے بی میں کارروائی کی، سات افراد مین لائن سے کنڈے لگا کر بجلی چوری کررہے تھے ۔واپڈا ٹیم نے غیر قانونی کنڈے ہٹا دئیے ۔ فیاض کھوکھر نے کہا کہ بجلی چور قومی مجرم ہیں، ان کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ 

 

