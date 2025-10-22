سوتیلے بیٹے کا خاتون پر تشدد، مقدمہ درج
کوٹ ادو(نامہ نگار) نواحی علاقے فقیر والی کے رہائشی محمد شاہد نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بہن رخسانہ بی بی کی شادی محمد اعظم سے ہوئی تھی جو ایک سال قبل فوت ہو گیا۔۔۔
سکندرجو مرحوم کا سوتیلا بیٹا ہے ، آئے روز بہن کو مارتا پیٹتا اور گالیاں دیتا ہے ۔ گزشتہ روز بھی اس نے راستہ روک کر رخسانہ بی بی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گھسیٹتا رہا۔ شاہد کے مطابق اس کے بھائی حضور اور علی حمزہ نے مداخلت کی تو سکندر موقع سے فرار ہو گیا۔ تھانہ صدر پولیس نے محمد شاہد کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا ہے ۔