صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کا گگومنڈی میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن

  • ملتان
پیرا فورس کا گگومنڈی میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن

لاری اڈا،مین بازار میں شٹر، تھڑے ، بورڈ مسمار، دوبارہ تجاوزات پر مقدمات کا اعلان

گگو منڈی (نامہ نگار)پیرا وہاڑی اور پیرا بوریوالا فورس نے تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ بھاری مشینری کی مدد سے لاری اڈا، مین بازار اور جی ٹی روڈ کے اطراف قائم تجاوزات، تھڑے ، شٹر اور بورڈ مسمار کر دیے گئے ۔اس موقع پر پیرافورس کے سب انسپکٹر انیس بھٹی نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ دوبارہ تجاوزات کرنے والوں کا سامان قبضے میں لے کر ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو آمد و رفت میں مشکلات سے بچانے کے لیے یہ مہم تسلسل سے جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا نرخوں پر عملدرآمد ، تجاوزات کیخلاف آپریشن کا دائرہ کاربڑھانے کا فیصلہ

انسدادِسموگ کیلئے جارحانہ مہم چلائی جائے ، بلال یاسین

انسدادِسموگ اقدامات پر ہر صورت عمل کیاجائے :ڈی سی

کمشنر اور آر پی او کاضلع چنیوٹ کا دورہ ،سہولیات کامعائنہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کازیرتعمیر ڈی ایچ کیوہسپتال کا دورہ

امن کیلئے پیر وارث شاہ ؒکا پیغام عام کرناہوگا، ڈاکٹر اقرار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر