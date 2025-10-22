پیرا فورس کا گگومنڈی میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن
لاری اڈا،مین بازار میں شٹر، تھڑے ، بورڈ مسمار، دوبارہ تجاوزات پر مقدمات کا اعلان
گگو منڈی (نامہ نگار)پیرا وہاڑی اور پیرا بوریوالا فورس نے تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ بھاری مشینری کی مدد سے لاری اڈا، مین بازار اور جی ٹی روڈ کے اطراف قائم تجاوزات، تھڑے ، شٹر اور بورڈ مسمار کر دیے گئے ۔اس موقع پر پیرافورس کے سب انسپکٹر انیس بھٹی نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ دوبارہ تجاوزات کرنے والوں کا سامان قبضے میں لے کر ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو آمد و رفت میں مشکلات سے بچانے کے لیے یہ مہم تسلسل سے جاری رہے گی۔