صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں طبی فضلہ نہر کنارے پھینکنے کا انکشاف

  • ملتان
وہاڑی میں طبی فضلہ نہر کنارے پھینکنے کا انکشاف

خون آلود سرنجیں، وائلز اور نالیاں نہر میں پھینکنے سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی مجرمانہ غفلت کے باعث چک نمبر 1 ڈبلیو بی کے قریب نہر کے اطراف میں خطرناک طبی فضلہ پھینکا جا رہا ہے ۔تفصیلات کے مطابق نامعلوم نجی ہسپتالوں کی جانب سے استعمال شدہ سرنجیں، خون آلود نالیاں، سیمپل وائلز اور دیگر مہلک مواد کھلے عام نہر کے قریب پھینک دیا گیا۔ان اشیاء کے پانی میں شامل ہونے سے آلودگی اور بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ انتظامیہ کی غفلت سے یہ فضلہ موت بانٹ رہا ہے ۔اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری صحت اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار عناصر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور علاقے کو صاف کرایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف جی ای ہاؤسنگ اتھارٹی، زیڈ کے بی ٹاؤن میں معاہدہ

شاہراہوں، موٹرویز کی تعمیر و توسیع اولین ترجیح، علیم خان

آغا خان ٹیچنگ ہسپتال کیلئے تعاون کرینگے،چیئرمین سی ڈی اے

فضائی آلودگی، سموگ، گاڑیوں کے اخراج کی نگرانی کی مہم تیز

تھیلیسیمیا کی روک تھام کیلئے مربوط حکمتِ عملی ضروری، وزیر صحت

ڈینگی کے وار جاری، 24گھنٹے میں 25نئے کیس رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر