وہاڑی میں طبی فضلہ نہر کنارے پھینکنے کا انکشاف
خون آلود سرنجیں، وائلز اور نالیاں نہر میں پھینکنے سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی مجرمانہ غفلت کے باعث چک نمبر 1 ڈبلیو بی کے قریب نہر کے اطراف میں خطرناک طبی فضلہ پھینکا جا رہا ہے ۔تفصیلات کے مطابق نامعلوم نجی ہسپتالوں کی جانب سے استعمال شدہ سرنجیں، خون آلود نالیاں، سیمپل وائلز اور دیگر مہلک مواد کھلے عام نہر کے قریب پھینک دیا گیا۔ان اشیاء کے پانی میں شامل ہونے سے آلودگی اور بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ انتظامیہ کی غفلت سے یہ فضلہ موت بانٹ رہا ہے ۔اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری صحت اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار عناصر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور علاقے کو صاف کرایا جائے ۔